Overwatch 2 reintroduce la mira assistita nelle partite crossplay non competitive

Torniamo a parlare dell'ultimo aggiornamento di Overwatch 2. Il pacchetto, pubblicato il 17 novembre, ha applicato diverse misure volte al bilanciamento e alla risoluzione dei bug presenti nello sparatutto. Ma c'è stato spazio anche per il ripristino di un'opzione precedentemente rimossa: il supporto alla mira assistita su console.

Questa opzione, già presente nelle precedenti versioni del gioco, venne scartata in seguito alle proteste da parte dei giocatori presenti su altre piattaforme, frustrati dal fatto che gli utenti console ricevessero un aiuto - a loro dire - eccessivo. Ad ogni modo, non è passato molto tempo prima che Blizzard facesse marcia indietro sulla sua decisione.

Stando a quanto riportato dai colleghi di Dexerto, i dati raccolti dagli sviluppatori sulle partite cross-play non classificate hanno evidenziato che i giocatori console continuavano ad avere molta difficoltà dopo la rimozione della mira assistita, come probabilmente evidenziato anche dai punteggi registrati al termine delle partite. Quindi, per il team di Blizzard, la reintroduzione di questa opzione sembrava l'unica soluzione percorribile per poter migliorare l'esperienza di una fetta comunque non indifferente della community.

Tra le altre migliorie in programma per il futuro, gli sviluppatori hanno anche promesso cambiamenti drastici al sistema di progressione di Overwatch 2, giudicato poco gratificante da molti appassionati. In chiusura, vi ricordiamo che Overwatch 2 è disponibile gratuitamente su tutte le maggiori piattaforme.