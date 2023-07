Overwatch 2: le missioni della storia arriveranno a rilento, avvisa Blizzard

Sebbene la campagna di Overwatch 2 sia stata cancellata per come era stata orginariamente pensata, Blizzard introdurrà delle missioni che approfondiranno la storia dello shooter in concomitanza con il lancio della Stagione 6.

Sfortunatamente per chi attende con impazienza questo genere di contenuti, il team ha messo chiaro che le missioni verranno pubblicate ad una cadenza non particolarmente serrata, lasciando intuire che il focus creativo rimarrà come sempre il comparto multiplayer online.

"Non aspettatevi il ​​prossimo round [di missioni della storia] nella prossima stagione e nella stagione successiva, o qualcosa del genere. Si tratta di trovare quell'equilibrio tra il pubblicare il prima possibile [le missioni] perché amiamo i contenuti della storia, e darci abbastanza tempo per apportare modifiche o aggiungere funzionalità. Ad essere onesti, ci sono un sacco di cose che vogliamo fare il prossimo anno, o che sono già in fase di sviluppo, che colmeranno le lacune. Stiamo cercando di non dare una sensazione di vuoto per un lungo periodo di tempo", ha dichiarato l'executive producer Jared Neuss a IGN.com. Pur adottando un modello di distribuzione più elastico e non legato all'arrivo delle Season, Blizzard ha quindi intenzione di portare avanti un progetto legato alla narrativa di Overwatch 2, ma è chiaro che i giocatori dovranno essere molto pazienti.



Intanto, Blizzard ha annunciato la mini-serie animata di Overwatch 2.