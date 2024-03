Overwatch 2: le missioni della storia sarebbero già al capolinea secondo un report

Dopo aver pubblicato le prime in occasione della Stagione 6 nel corso del 2023, Blizzard Entertainment aveva subito specificato che le missioni storia di Overwatch 2 sarebbero arrivate a rilento invitando dunque i fan a non caricarsi di aspettative. A quanto pare, però, questo progetto potrebbe già essere al capolinea.

Stando a quanto emerge da un report di Kotaku, che si è messo in contatto con fonti anonime legate a Blizzard, nuovi contenuti PvE volti ad approfondire la storia di Overwatch 2 ed i suoi personaggi potrebbero non divenire realtà portando dunque allo stop della loro distribuzione. Le ragioni dietro tale mossa, secondo le fonti di Kotaku, sarebbe dovuta al mancato raggiungimento degli standard qualitativi imposti da Blizzard, che avrebbero dunque bloccato l'ulteriore sviluppo dei contenuti PvE in programma.

Sembra inoltre che nei piani di Blizzard ci fosse l'intenzione di pubblicare tre missioni PvE ogni anno e mezzo: alcune delle nuove attività PvE in programma sarebbero già interamente giocabili dall'inizio alla fine, mentre altre sarebbero invece ancora in fase di concept e dunque lontanissime dalla conclusione dei lavori. Tuttavia, quanto realizzato finora non avrebbe soddisfatto i vertici della compagnia che avrebbe dunque deciso di non proseguire oltre.

Sempre le stesse fonti avrebbero inoltre citato presunte difficoltà nell'adattare il gameplay di Overwatch 2 pensato per il PvP a un'impostazione PvE, sebbene gran parte del team fosse desideroso di rendere realtà tali contenuti. Chiaramente al momento non ci sono conferme ufficiali in merito, ma considerato che gli annunciati licenziamenti in casa Activision Blizzard avrebbero colpito anche il team dietro i contenuti narrativi di Overwatch 2, le possibilità che nuove aggiunte PvE arrivino in futuro si fanno sempre più improbabili.

EA SPORTS FC 24 Standard Edition PS5 è uno dei più venduti oggi su