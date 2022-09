Overwatch 2 e modalità Competitiva: per sbloccarla sarà necessario vincere 50 partite

Dopo aver presentato l'iniziativa Matrice Difensiva di Overwatch 2, volta a contrastare la tossicità online, il team di Blizzard presenta tutti i dettagli sul comparto competitivo del nuovo hero shooter.

Con l'obiettivo di rendere l'esperienza multiplayer avanzata stimolante e priva di frustrazioni, la software house ha deciso di apportare diverse modifiche al funzionamento della stessa. Sul fronte dell'acceso alla modalità Competitiva di Overwatch 2, gli appassionati che creeranno un account a partire dal 4 ottobre dovranno obbligatoriamente affrontare l'Esperienza per Nuovi Giocatori e vincere 50 partite rapide. Ovviamente, tutti coloro che avevano già sbloccato la modalità competitiva in precedenza potranno continuare ad avervi accesso sin dal Day One di Overwatch 2.

A differenza di quanto visto nel primo capitolo, in Overwatch 2 l'IV verrà sostituito dalle divisioni dei gradi di abilità. I gradi invece continueranno ad esistere, con estensione da Bronzo a Grandmaster, con ogni grado che sarà a sua volta strutturato in cinque divisioni. La top 500 rappresenterà però un'eccezione e non proporrà la divisioni in gradi. Su questo fronte, vi saranno variazioni anche per quanto riguarda l'interfaccia di gioco, con i bordi del ritratto che simboleggiavano il livello del giocatore che spariranno da tutte le modalità di Overwatch 2. Infine, Blizzard ricorda che il nuovo sistema di Ping rappresenterà un utile strumento per comunicare con i propri compagni di squadra.



Le stagioni competitive di Overwatch 2 seguiranno la medesima cadenza delle Stagioni dell'hero shooter e del relativo Pass Battaglia. Tramite i punti competitivi, i giocatori potranno sbloccare armi dorate per gli Eroi e altre ricompense. A questo punto, non resta che darsi appuntamento con i compagni di squadra all'apertura dei server di Overwatch 2.