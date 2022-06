Overwatch 2, il multiplayer sarà free-to-play? Lo suggerisce un insider

Dopo aver messo fino ad un lunghissimo periodo privo di novità con Diablo Immortal, adesso Blizzard può concentrarsi su due dei giochi più attesi in assoluto, ossia Diablo 4 e Overwatch 2. Entrambi stanno facendo parlare di sé in queste ore: il primo, grazie all'apertura delle pre-registrazioni alla Beta; il secondo, a causa di un nuovo rumor.

Un insider, scimmiottando il noto motto di Overwatch, ha lasciato intendere che il prossimo capitolo della serie potrebbe essere lanciato sul mercato in formato free-to-play. Il tweet, che potete trovare in calce a questa notizia, ha fatto rapidamente il giro sul web rimbalzando anche su Reddit. L'insider in questione, conosciuto come The Snitch, s'è fatto notare in questi giorni rivelando con ventiquattrore d'anticipo la data di lancio di The Last of Us Part I, dunque le sue parole sull'hero shooter potrebbero non essere campate in aria.

Blizzard Entertainment non ha mai parlato del modello di distribuzione di Overwatch 2, tuttavia non ci stupiremmo affatto se decidesse di lanciare la componente multiplayer in formato free-to-play, magari chiedendo il pagamento solo per il single-player (un po' come succede già per Halo Infinite). Nell'ormai lontano 2016, Overwatch venne lanciato come un titolo premium, ma da allora il mercato è mutato profondamente e i free-to-play live service con sistemi di monetizzazione come Pass Battaglia e affini sono diventati all'ordine del giorno. Voi cosa ne pensate?