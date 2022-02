Overwatch 2 non arriverà su Nintendo Switch? Il sito ufficiale Blizzard sembra suggerirlo

Sembra che Overwatch 2, l'atteso secondo capitolo del celebre hero shooter di Blizzard, non vedrà la luce su Nintendo Switch, quantomeno non subito al lancio. Non c'è in verità ancora una conferma ufficiale, tuttavia a suggerire tale ipotesi potrebbe essere stata la compagnia in persona.

Il sito ufficiale di Blizzard, infatti, avrebbe ricevuto un aggiornamento lo scorso 15 febbraio 2022 portando in dote una nuova interfaccia, tuttavia già disattivata per un ritorno alle vecchie schermate, segno che i lavori per rinnovare il portale sono ancora in pieno svolgimento. Alcuni utenti, però, sono riusciti a dare un'occhiata all'inedita interfaccia notando la disposizione dei vari giochi dell'azienda, con una sezione dedicata ai titoli in via di sviluppo di prossima uscita.

Tra quest'ultimi è stato catalogato anche Overwatch 2 e le relative piattaforme sulle quali debutterà: ebbene, sotto al riquadro dell'opera appaiono i simboli di BattleNet, PlayStation e Xbox, ma non c'è traccia dell'icona relativa a Switch. La stessa, come si può notare dai video apparsi su Twitter, è invece regolarmente presente sotto al riquadro del primo Overwatch, assieme a tutte le altre versioni.

Che questo possa essere un indizio del mancato esordio sulla console ibrida di Nintendo? Gli indizi si muovono verso tale direzione, sebbene non sia da escludere che possa anche essersi trattato di un errore da parte di Blizzard, che potrebbe essersi dimenticata di aggiungere anche l'icona di Switch.



In attesa di avere una conferma ufficiale sull'arrivo del gioco su ogni piattaforma, ricordiamo che la Overwatch League è stata confermata per il 2022 e partirà il 5 maggio. Nel frattempo si intensificano i rumor sulla Beta di Overwatch 2, con tanto di falsi leak.