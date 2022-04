Overwatch 2 non è più al sicuro: già sviluppati cheat dopo 48 ore di beta

Il lancio della Beta PvP di Overwatch 2 è stato ben accolto dalla community, letteralmente piovuta su Twitch per ottenere i drop e accedere al gioco per provarlo in questi primi test ufficiali. Anche i cheater, però, ormai hanno iniziato a popolare i server rovinando l’esperienza ai fan dell’attesissimo sequel.

Su Twitter l’account AntiCheatPD ha pubblicato un filmato in cui si vede il funzionamento dei cheat in un ambiente di test, con la seguente didascalia: “I cheat sono già disponibili per Overwatch 2. Se tutto va bene, sono rilevabili e non dureranno a lungo, spero davvero che il dipartimento anti-cheat blizzard abbia dei buoni piani per affrontare questo problema, o sarà solo un ambiente competitivo sleale, proprio come Overwatch 1”.

Un commento seguente firmato halfon_micheal, dunque, mostra già una Play of The Game firmata Jennifer con Soldato-76 dove viene palesemente utilizzato un tradizionale aimbot capace di garantire una precisione altrimenti impossibile, senza mancare nemmeno un colpo e con un tracking perfetto di ogni nemico.

Ciò sembra dimostrare come Overwatch 2 lato sicurezza non sia cambiato affatto rispetto al capitolo precedente o, molto semplicemente, come in solamente 48 ore gli hacker siano riusciti ad aggirare i controlli di casa Blizzard per abilitare tali cheat. Ovviamente tutto ciò potrebbe essere dovuto solamente al fatto che gli sviluppatori interverranno solamente nelle prossime settimane e dietro le quinte su un anti-cheat magari tanto potente quanto il Ricochet visto su Call of Duty Warzone e Vanguard. La speranza è una soltanto: non assistere più a fenomeni simili in futuro.

Nel mentre, Overwatch 2 ha conquistato Twitch con 1,46 milioni di spettatori simultanei.