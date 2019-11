Overwatch 2 non uscirà prima della BlizzCon 2020; dettagli sul numero di eroi al lancio

Durante la presentazione di Overwatch 2 alla BlizzCon 2019, Jeff Kaplan è stato molto attento a non lasciarsi sfuggire nessuna informazione sulla finestra di lancio del gioco. Non stupisce affatto, quindi, che siano stati molti i giornalisti a fargli la medesima domanda: quando uscirà Overwatch 2?

In un'intervista concessa a VG247, il Game Director ha affermato che non ne ha la più pallida idea: "So che si tratta di una risposta deludente. Sono davvero dispiaciuto, non si tratta di un'informazione top secret che non vogliamo assolutamente rivelare. È che, semplicemente, non lo sappiamo. Ciò che conta per noi di Blizzard è che tutti i nostri giochi siano fantastici".

Qualche riferimento temporale, in ogni caso, Kaplan è riuscito a fornircelo: "Non ho una data, ma posso tranquillamente affermare che non uscirà nel 2019. Ho la sensazione che parleremo nuovamente di Overwatch 2 alla BlizzCon del prossimo anno, se questo può esservi d'aiuto". Stando alle sue parole, Overwatch 2 non vedrà la luce prima del novembre del 2020, quando avrà luogo una nuova edizione della BlizzCon.

Il game director ha poi avuto modo di parlare del numero di eroi che saranno resi disponibili al lancio per la nuova componente PvE, che prevede missioni cooperative e un inedito sistema di progressione delle abilità. "In termini di personaggi, ce ne saranno diversi. Tuttavia, non sarà come Overwatch che ne offriva fin da subito 21, sarebbe eccessivo e dannoso per il gioco stesso". Non aspettatevi, quindi, un numero così elevato di eroi tra i quali scegliere fin da subito. Discorso a parte per il PvP, che sarà condiviso con il primo capitolo. Prima di salutarvi, vi consigliamo assolutamente di legger l'anteprima di Overwatch 2 curata dal nostro inviato Tommaso "Todd" Montagnoli, che ha avuto modo di provarlo all'Anaheim Convention Center.