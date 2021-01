Overwatch 2: nessuna notizia sull'uscita a causa di ritardi nello sviluppo, per un insider

Interagendo con i suoi follower su Twitch, l'insider di Blizzard conosciuto come Metro_OW ha fornito delle indiscrezioni su Overwatch 2 che, se risultassero veritiere, contribuirebbero a gettare un'ombra sull'attuale stadio di sviluppo dell'attesissimo hero shooter.

Nel corso del suo ultimo streaming su Twitch, l'insider ha condiviso delle nuove anticipazioni su Overwatch 2 per spiegare di aver "sentito delle cose. Ho sentito che stanno andando molto a rilento e che vogliono ritardarne l'uscita. Lo sviluppo non sta procedendo come avrebbero voluto, è molto lento e la cosa, inutile sottolinearlo, non mi piace proprio per niente. Sembra che l'uscita sia ancora molto lontana. La presenza di Overwatch 2 alla BlizzConline potrebbe essere limitata perchè non c'è molto da mostrare al pubblico allo stato attuale".

In passato, Metro_OW ha dimostrato di essere una fonte quantomai affidabile di anticipazioni riguardanti la serie sparatutto di Blizzard, come nel caso dei contenuti del reveal trailer di Overwatch 2 e dell'approdo di Ashe nel primo capitolo. Gli ultimi leak, d'altro canto, sembrano smentire (o comunque parzialmente contraddire) quanto asserito a ottobre dallo stesso Metro_OW, preannunciando l'arrivo di una beta di Overwatch 2 a inizio 2021.

Mai come in questo caso, invitiamo i fan di Overwatch a prendere con le pinze questo genere di indiscrezioni, specie in considerazione dell'arrivo a breve di nuove informazioni ufficiali da parte di Blizzard nel corso dell'evento BlizzConline con Overwatch 2 che si terrà tra il 19 e il 20 febbraio.