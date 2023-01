Overwatch 2, le novità per il 2023 dal game director Aaron Keller

Sullo sfondo delle caotiche polemiche che hanno colpito la Overwatch League, Aaron Keller di Blizzard si è sbottonato su ciò che possiamo aspettarci in questo lungo 2023 dallo sparatutto multipiattaforma tra i più chiacchierati del web.

L'argomento è stato sviscerato nel corso di un'intervista concessa ai microfoni del magazine NME, quando il director ha rivelato innanzitutto che Overwatch 2 riprenderà alcune delle feature già viste nel primo capitolo. Purtroppo Keller ci è andato cauto con i dettagli, ma è facile ipotizzare che possa riferirsi alla modalità 6v6, uno dei punti di riferimento del precedente sparatutto.

Keller ha poi aggiunto che Overwatch 2 includerà diversi eventi, oltre a tante nuove mappe e modalità, ampliando sensibilmente l'offerta contenutistica a disposizione dei giocatori. Queste innovazioni, a quanto pare, saranno legate a doppio filo all'ingresso dei prossimi due support previsti per Overwatch 2, che lo stesso Keller ha definito come punti focali per quanto riguarda l'innovazione delle meccaniche di gioco.

Ad ogni modo, non mancano i problemi in casa Blizzard. Gli sviluppatori hanno ammesso a malincuore che lo sviluppo della modalità storia di Overwatch 2 procede a ritmi molto più lenti di quanto previsto, a tal punto che il team ha temuto di dover rivedere in toto la strategia legata al lancio dei nuovi contenuti. Per fortuna, l'uscita della story mode dello sparatutto rimane comunque fissata per la fine di quest'anno.