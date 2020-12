Overwatch 2, novità in arrivo: Blizzard tornerà a parlarne al BlizzConline

Dopo aver aggiornato la propria community riguardo all'introduzione di una nuova mappa per la modalità Deathmatch di Overwatch e al lancio dell'annuale evento natalizio, ecco che Blizzard ci svela finalmente il momento in cui saremo in grado di tornare ad ammirare l'atteso secondo capitolo della serie.

Come prevedibile, sarà il BlizzConline a fare da perfetto trampolino di lancio per la nuova presentazione di Overwatch 2. Dopo il reveal e la condivisione delle primissime informazioni, Blizzard si è ritratta in un silenzio che perdurava ormai da svariati mesi attorno al gioco. Per stemperare l'attesa dei fan, dunque, la compagnia californiana riserverà al titolo uno spazio tutto suo durante l'evento online (che, ricordiamo, sostituirà il BlizzCon 2020 come risposta alla diffusione della pandemia di Coronavirus), previsto tra il 19 e il 20 febbraio 2021.

Un'altra ottima notizia dopo quella riguardante Diablo 4, anch'esso tra i titoli più desiderati dai fan della compagnia e atteso al gran ritorno durante il BilzzConline.

Attualmente non ci sono informazioni particolarmente dettagliate per quanto riguarda scaletta ed eventi principali, ma sembra proprio che Blizzard stia lavorando a qualcosa di interessante per il suo show online. Per un compendio delle informazioni già note e per conoscere l'entità di alcune iniziative secondarie, vi invitiamo a seguire questo link.