Overwatch 2, Numbani Airport ritorna in sesto dopo cinque anni con qualche sorpresa

La Stagione 3 di Overwatch 2 porta con sé una miriade di novità, comprese mappe inedite come Antartide e, per la gioia dei giocatori di vecchia data, anche Numbani Airport. La mappa è stata ufficialmente "ripristinata" dopo cinque anni e mezzo di attesa, anticipando anche nuove mappe in arrivo.

Numbani, per chi non lo sapesse, è una mappa ibrida presente nel gioco da quando l'originale Overwatch è andato online nel 2016. I fan storici si ricorderanno dell’aspetto iniziale, quando era tutto intatto. Tuttavia, l’arrivo di Doomfist causò scompiglio nell’area e distrusse parte degli edifici, poi non risistemati da nessuno.

Dopo tutto questo tempo, Blizzard ha finalmente riportato la mappa ibrida al suo antico splendore aggiungendo qualche nuovo dettaglio interessante: ora gli annunci pubblicitari presenti sul terreno indicano che l’aeroporto di Numbani ha ripreso le operazioni, mentre il tabellone dei voli è stato ricomposto e mostra una nuova location: Danzica. Secondo i fan, questo potrebbe essere l’indizio di una nuova mappa in arrivo nel corso del 2023-2024.

In aggiunta, si notano anche località come Vienna, Princeton e Jakarta aggiunti al tabellone mentre Parigi, Hanamura, Singapore, Austin e Johannesburg sono stati tutti rimossi dal display originale. Cosa significa tutto questo? Molto probabilmente Blizzard ha qualche sorpresa in serbo per tutti gli appassionati giocatori dell’hero shooter free-to-play ma, naturalmente, sarà necessario attenderla pazientemente.

Nel mentre, ricordiamo che a San Valentino potrete godervi il dating sim Loverwatch su browser.