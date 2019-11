Overwatch 2: la nuova modalità Scorta in un video gameplay ambientato a Toronto

Come parte del suo ampio coverage sui giochi presentati alla BlizzCon 2019, la redazione di GameInformer ha pubblicato un nuovo e lungo gameplay di Overwatch 2 interamente incentrato su quella che rappresenta senza dubbio la più importante novità del PvP, ovvero la modalità Scorta (Push, per gli anglofoni).

Scorta si disputa in una serie di mappe simmetriche, nelle quali le squadre sono chiamate a prendere il controllo di un robot che si trova al centro, per poi spingerlo verso la base avversaria. Le due fazioni possono prendere il controllo del robot in qualsiasi momento e la squadra che riesce a spingerlo più lontano in territorio nemico vince la partita. Nel filmato realizzato da GameInformer (visionabile a questo indirizzo con e senza il commento dei redattori) vengono mostrati due interi match giocati nei panni di personaggi come Genji, Moira, Lucio e Ana, nella nuova mappa innevata di Toronto.

Scorta e le nuove mappa simmetriche, tra cui la stessa Toronto, debutteranno in occasione del lancio di Overwatch 2 (che non avverrà prima di novembre 2020), ma diverranno disponibili anche per i giocatori del primo Overwatch. Come ampiamente spiegato da Blizzard, i due giochi condivideranno l'ecosistema PvP per non scindere in due la grande community costituita negli ultimi tre anni. La storia e le modalità PvE, invece, saranno esclusive del secondo capitolo.