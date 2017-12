Overwatch: 2 nuove emote di Sombra e Bastion gratis per tutti dopo Magico Inverno

ha annunciato che al termine di Magico Inverno , l'evento invernale diattualmente in corso, tutti i giocatori dello sparatutto a squadre riceveranno gratuitamente due nuove emote: una per il personaggio die una per

Come spiegato da Blizzard su Battle.net, si tratta delle "Toast" emote di Sombra e Bastion (dove si godono una bella tazza di bevanda calda per festeggiare la vittoria) attualmente disponibili sul PTR ma scartate dall'evento invernale. Nel corso di gennaio, dunque, queste emote saranno disponibili gratuitamente per tutti i giocatori di Overwatch.

Una gradita sorpresa che si aggiunge ai 5 forzieri invernali regalati agli utenti per ringraziarli del loro supporto. Ricordiamo che l'evento Magico Inverno di Overwatch sarà disponibile fino al primo gennaio.