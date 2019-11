Overwatch 2: nuove immagini e video gameplay della prima missione della storia

Se il materiale mostrato alla cerimonia d'apertura della BlizzCon 2019 non è bastato a soddisfare la vostra sete di Overwatch 2, ecco per voi una lunga serie di immagini e un lungo filmato di gameplay tratti dalla prima missione della storia.

Il filmato in questione è stato estratto da una diretta trasmessa su YouTube proprio dopo l'evento della BlizzCon 2019 e ha visto tra i partecipanti anche il celebre streamer e giocatore professionista dello sparatutto xQc. Tra gli eroi presenti nel video troviamo Reinhardt, Tracer, Lucio e Mei che si avventurano a Rio de Janeiro nella missione che darà il via alla modalità storia del gioco. Come potete vedere nel filmato, oltre alla possibilità di personalizzare le abilità di ogni combattente, i giocatori potranno anche utilizzare dei particolari gadget tattici come granate, torrette e tanto altro. Nel video possiamo notare che i principali avversari saranno i membri del Settore Zero, dei pericolosi robot facenti parte di una compagnia d'élite di Talon.

Vi ricordiamo che Overwatch 2 non ha ancora una data d'uscita e gli sviluppatori hanno precisato che con l'acquisto del gioco sarà possibile importare tutti i costumi e le emote sbloccate con fatica nel primo capitolo.

