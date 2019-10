Overwatch 2: nuove indiscrezioni su trama, eroi, sviluppo e periodo di lancio

Manca ormai poco alla BlizzCon 2019 ma in rete continuano a rimbalzare le voci di corridoio legate a dei leak che, se risultassero veritieri, confermerebbero la volontà di Blizzard di annunciare il progetto di Overwatch 2 nel corso della kermesse videoludica che si terrà a partire dall'1 novembre.

In base alle indiscrezioni raccolte e condivise da un anonimo utente del chiacchierato forum di 4Chan, il progetto di Overwatch 2 si troverebbe già in una fase di sviluppo tanto avanzata da permettere a Blizzard di lanciarlo entro la fine del 2019. Tutto ciò, a detta della fonte non meglio specificata di questo leak, grazie alla controversa decisione di Blizzard di ridurre i costi di sviluppo e, purtroppo, la forza lavoro interna alla compagnia affidando la creazione degli asset grafici e delle animazioni a XPEC, una società esterna con sede in Thailandia.

Il titolo, esattamente come avvenuto con Fortnite Capitolo 2, dovrebbe assumere la forma di un aggiornamento della versione originaria di Overwatch, con tutte le conseguenze che possiamo facilmente intuire in termini di gestione delle classifiche competitive e di contenuti inediti da fruire parallelamente a quelli già a disposizione degli utenti di questo celebre hero shooter.

Quanto alle novità della storia, e quindi delle modifiche che dovrebbero avvenire in sede di formulazione dei personaggi utilizzabili e delle loro abilità, le ultime voci di corridoio riguardanti Overwatch 2 riferiscono che il titolo si collocherà cronologicamente dopo gli eventi legati all'invasione della Colonia Lunare Horizon, la patria del gorilla-scienziato superintelligente Winston. Decisamente più insondabili sono invece i risvolti narrativi che potrebbero avvenire se venisse confermato il leak della morte della fidanzata di Tracer e della sua nuova relazione con Widowmaker. Appuntamento alla BlizzCon 2019, quindi, per avere una conferma o una smentita definitiva a questi ennesimi rumor su Overwatch 2 che s'accompagnano inesorabilmente alle indiscrezioni su Diablo 4.