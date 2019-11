Overwatch 2: in un nuovo video ecco 15 minuti di gameplay della storia

Overwatch 2 era un po' diventato il segreto di Pulcinella: tutti sapevano che sarebbe arrivato prima o poi, e l'annuncio alla BlizzCon 2019 era stato previsto da diversi addetti ai lavori dopo i tantissimi leak che avevano svelato addirittura il logo del gioco in anticipo.

Tutto ciò non ha impedito ai giocatori di rimanere a bocca aperta dopo l'annuncio vero e proprio, dato che il sequel dell'apprezzatissimo titolo di Blizzard, sembra avere davvero tutte le carte in regola per ripetere il successo del suo illustre predecessore.

Ci vorrà però ancora un po' di tempo prima di mettere finalmente le mani sul gioco. Gli sviluppatori hanno infatti avvertito che Overwatch 2 non uscirà prima della BlizzCon 2020, e dunque in attesa di poter finalmente avere qualcosa di concreto tra le mani, non resta che affidarsi a ciò che trapela online.

Game Informer ad esempio, ha fatto uscire un nuovo video di gameplay della durata di 15 minuti, preso dalla modalità storia, per cui è interessante dare un'occhiata al filmato nella sua interezza. Se non l'avete ancora visto inoltre, è stato diffuso un altro video di gameplay di Overwatch 2 qualche giorno fa, riguardante la prima missione della storia.

Inoltre, per approfondire ulteriormente, potete leggere sul nostro sito la nostra anteprima di Overwatch 2.

Cosa vi aspettate dal gioco?