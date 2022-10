Overwatch 2 è offline: Blizzard si prepara a pubblicare il primo fix per l'FPS gratis

Blizzard ha comunicato ai fan di tutto il mondo che i server di Overwatch 2 sono attualmente offline per consentire al team di sviluppo di pubblicare il primo aggiornamento dello sparatutto free to play.

I server dovrebbero restare offline fino all'una di oggi, venerdì 7 ottobre 2022, per poi rispegnersi nuovamente dalle ore 3:00 alle 6:00 del fuso orario italiano. Stando a quanto dichiarato dalla software house, la doppia manutenzione dovrebbe permettere al team di sistemare alcune problematiche di rilievo che stanno impedendo ai giocatori di tutto il mondo di godersi l'hero shooter. Da domani mattina, quindi, i problemi relativi all'unione degli account, alle code infinite e alle schermate nere (problema esclusivo della versione PC) dovrebbero essere solo un lontano ricordo. Blizzard ha anche confermato l'imminente arrivo di una patch per il client in versione PC, invece i giocatori console non dovranno fare altro che avviare il titolo per notare i miglioramenti e non sarà necessario effettuare il download di un aggiornamento.

In attesa di scoprire se la manutenzione risolverà le problematiche, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la guida su come unire gli account e attivare il cross save in Overwatch 2. Avete letto anche i consigli su come sbloccare tutti gli eroi gratis in Overwatch 2?