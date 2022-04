Overwatch 2 offrirà un Battle Pass? Immagini concept sembrano suggerirlo

Mentre prosegue l'attesa per la Beta Limitata di Overwatch 2, che prenderà il via il 26 aprile esclusivamente su PC, dalla rete sono emerse alcune concept art che potrebbero averci fornito qualche indizio sui contenuti del nuovo hero shooter di Blizzard Entertainment.

Nella giornata di ieri 2 aprile, Jayson Kirby, ex UI Designer di Blizzard, ha caricato su ArtStation una serie di concept art di Overwatch 2 che, vista e considerata la fonte, possono essere considerate ufficiali. Le immagini mettono in evidenza alcuni cambiamenti ai menu e una riorganizzazione dell'interfaccia, ma il dettaglio che ha catturato l'attenzione di tutti è la presenza della voce Battle Pass nella schermata principale.

Il primo Overwatch, nonostante il focus sugli oggetti cosmetici, è uscito in un'epoca in cui i Battle Pass non si erano ancora affermati, e durante tutta la sua storia non si è mai aggiornato per ospitarne uno. È quindi possibile che Blizzard abbia deciso di integrare questo sistema di progressione nel prossimo episodio della serie, sebbene non sia possibile esserne certi. Trattandosi di una concept art, la compagnia potrebbe essersi limitata ad esplorare la possibilità durante un periodo della lavorazione senza poi andare fino in fondo, pertanto preferiamo aspettare un annuncio ufficiale per la sicurezza assoluta. Nella stessa immagine, tra l'altro, si vede l'eroe guadagnare dei punti esperienza dopo un match online, quando ad oggi la funzionalità degli Hero XP risulta essere confermata solamente per la componente PvE.

Staremo a vedere. Nel frattempo, potete informarvi sul nuovo sistema di ping del multiplayer di Overwatch 2, già confermato e spiegato nel dettaglio da Blizzard.