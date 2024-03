Overwatch 2 volta pagina: dalla Stagione 10, gli eroi saranno gratis per tutti

Nel mentre attendiamo di scoprire se le missioni della storia di Overwatch 2 sono davvero al capolinea, Blizzard Entertainment annuncia dei grossi cambiamenti per il suo shooter. Come avevano preannunciato di voler fare tempo addietro, gli sviluppatori renderanno tutti gli eroi accessibili gratuitamente, a partire dalla Stagione 10.

La prossima stagione di Overwatch 2 introdurrà un nuovo eroe, Venture, e un nuovo modo per sbloccarlo. Invece di dover pagare per il pass battaglia premium del gioco o sbloccare il personaggio attraverso dozzine di ore di gioco, Blizzard renderà Venture e tutti i futuri eroi disponibili gratuitamente per i giocatori al momento del lancio.

Gli utenti di Overwatch 2 avranno inoltre accesso gratuito a tutti gli eroi precedentemente rilasciati del gioco, inclusi personaggi come Mauga, Illari e Lifeweaver, quando la stagione 10 verrà lanciata ad aprile. I nuovi giocatori dovranno comunque completare la prima esperienza utente per sbloccare gli eroi, afferma Blizzard, ma "una volta che gli eroi del roster originale di Overwatch saranno stati sbloccati, anche tutti gli eroi di Overwatch 2 diventeranno disponibili". A partire dalla stagione 10, inoltre, Blizzard renderà disponibili per l'acquisto diretto anche le skin precedentemente distribuite tramite il pass battaglia a pagamento di Overwatch 2. Si tratta di un grande cambiamento rispetto alla struttura originale (e controversa) che prevedeva di ottenere i nuovi eroi dietro un paywall o una progressione in-game.

Inoltre, a partire dalla stagione 10, i giocatori potranno guadagnare monete Overwatch, la valuta premium del gioco, attraverso i percorsi gratuiti e premium del Battle Pass del gioco. I giocatori potranno guadagnare fino a 600 monete a stagione, rispetto alle precedenti 540. Fino ad ora le monete potevano essere guadagnate completando le sfide settimanali, che d'ora in avanti faranno invece guadagnare XP per il battle pass.