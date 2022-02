Overwatch 2, si parla ancora di Open Beta: spunta un avvistamento, ma è un fake

La pubblicazione di un importante aggiornamento su Battle.net ha spinto la community dei videogiocatori ad ipotizzare l'imminente annuncio di importanti novità legate ad Overwatch 2.

Con Activision Blizzard da poco entrata a far parte della famiglia Microsoft, l'hero shooter è al momento ancora privo di una precisa finestra di uscita. Annunciato ormai da diversi anni, Overwatch 2 è successivamente sparito dai radar dell'attualità videoludica, tra rinvii e un numero estremamente limitato di comunicazioni da parte del team di sviluppo. Per questa ragione, la community di appassionati è particolarmente attenta nell'intercettare rumor e possibili leak sul gioco.



Come sempre, tuttavia, il rischio di imbattersi in notizie false è sempre alto. Ed è proprio quanto è accaduto di recente, in seguito all'avvistamento di una presunta immagine leak. Quest'ultima, diffusa su 4chan e poi dilagata tra Reddit e Resetera, vedeva protagonista una Open Beta di Overwatch 2, che avrebbe offerto la possibilità di testare tre nuovi eroi. Tuttavia, in seguito ad una serie di ricerche realizzate da parte degli utenti Reddit, è emerso come l'immagine fosse in verità un fake, che includeva al suo interno un artwork fan-made.



Anche questa volta, insomma, niente da fare, con le ultime notizie sulle caratteristiche di gameplay di Overwatch 2 che risalgono agli inizi del 2021.