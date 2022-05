Overwatch 2: è partita una nuova assurda polemica sul sedere di Tracer

La Beta di Overwatch 2 è attualmente in corso e sui social è partita una nuova polemica legata ad un celebre personaggio del gioco. Parliamo di Tracer... o meglio, delle natiche di Tracer, le cui dimensioni sarebbero (secondo alcuni giocatori) state ridotte rispetto al primo episodio.

La discussione nasce su Twitter dove un giocatore pubblica un'immagine di Tracer di profilo alludendo alle ridotte dimensioni delle sue natiche. Il Tweet è stato ricondiviso da altri giocatori indignati che subito hanno gridato alla censura e alla desessualizzazione di Tracer.

Ma sarà davvero così? In realtà si tratta di una polemica senza senso, come dichiarato anche dalla YouTuber e Streamer Melonie Mac, la quale fa notare come in realtà le dimensioni del sedere di Tracer non siano assolutamente cambiate rispetto al passato.

Da cosa nasce dunque questa assurda polemica? Probabilmente dal vasto numero di fanart amatoriali dedicate a Tracer dove spesso gli autori esaltano le caratteristiche fisiche del personaggio. Ma basta guardare il modello originale disegnato da Blizzard per capire come non ci sia stata in realtà alcuna modifica per quanto riguarda l'aspetto estetico di Tracer.

La Beta di Overwatch 2 ha perso il 90% degli spettatori su Twitch a poco più di 48 ore dal lancio per poi riprendersi nei giorni successivi e registrando buoni numeri sulla piattaforma.