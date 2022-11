Overwatch 2, la patch di metà stagione ha una data: torna anche Mei

In seguito all'inaspettato rinvio della patch di metà stagione di Overwatch 2 comunicato pochi giorni fa, il team di Activision Blizzard offre ora importanti novità sul supporto post lancio offerto all'hero shooter.

Tramite un sintetico aggiornamento sul blog ufficiale del gioco, il team di sviluppo conferma infatti di aver risolto le problematiche di natura tecnica che avevano portato al posticipo del lancio dei nuovi contenuti di Overwatch 2. Di conseguenza, i giocatori potranno trovare la patch di metà stagione ad attenderli già a partire dalla giornata di domani. L'aggiornamento diverrà disponibile per il download a partire dalle ore 20:00 (fuso orario italiano) di giovedì 17 novembre 2022.

Come già ufficializzato da Activision Blizzard, l'update introdurrà diversi cambiamenti all'interno dello shooter multiplayer. Tra questi ultimi, troveranno spazio in particolare operazioni di bilanciamento e risoluzione di bug. L'aggiornamento di metà stagione provvederà inoltre a reintrodurre nel roster di Overwatch 2 il personaggio di Mei, precedentemente rimosso dal gioco proprio dopo la scoperta di un importante bug relativo al suo utilizzo in battaglia.

In chiusura, ricordiamo alla community dell'hero shooter che la Stagione 2 di Overwatch 2 prenderà il via in data 6 dicembre 2022. Lo stesso giorno ospiterà anche il debutto nel gioco del nuovo eroe Ramattra.