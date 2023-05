Overwatch 2, ecco perché è stata cancellata la Campagna: parla Blizzard

La campagna di Overwatch 2 è stata cancellata da Blizzard, che ha pesantemente ridimensionato gli obiettivi per il comparto single player dello shooter. Non sono mancate le feroci lamentele di quella fetta d'utenza che aspettava con ansia l'arrivo di un'esperienza separata dalle modalità multiplayer online.

Il director di Overwatch 2, Aaron Keller, ha spiegato perché il team ha preso la sofferta decisione e ha chiarito cosa possono aspettarsi i giocatori quando le missioni della storia ancora prevista inizieranno ad essere lanciate entro la fine dell'anno.

"Queste missioni si svolgono su enormi mappe con nuovi nemici e nuovi filmati. Inizieremo a rilasciarle nella stagione 6. Il lavoro svolto qui è incredibile, abbiamo fatto passi da gigante rispetto a quello che abbiamo creato per il PvE in precedenza nel nostro gioco, e non vedo l'ora che i nostri utenti mettano ci mettano su le mani".

Keller ha quindi spiegato le difficoltà incontrate da Blizzard durante lo sviluppo delle Hero Missions, che avrebbero dovuto costituire il nucleo della campagna: "Sono iniziati i lavori sulla parte PvE del gioco e abbiamo costantemente continuato a spostare sempre più membri del team per lavorare su quelle funzionalità. Le cose raramente vanno come previsto nello sviluppo del gioco. La portata è cresciuta. Stavamo cercando di fare troppe cose contemporaneamente e abbiamo perso la concentrazione".

Le Hero Missions erano state pianificate per includere molteplici nuove abilità e talenti degli eroi, ma la loro portata sembra essere diventata troppo ampia perché il team potesse offrire l'esperienza "profondamente rigiocabile" che era stata promessa. Pertanto, con Blizzard incapace di creare una "esperienza raffinata e coesa", è stata presa la decisione di tagliare quel contenuto: "Avevamo annunciato qualcosa di audace. I nostri giocatori avevano grandi aspettative per questo, ma non ci sentivamo più in grado di soddisfarlo", ha concluso Keller.