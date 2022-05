Overwatch 2 perde oltre 90% spettatori su Twitch: è già morto l'hype?

Il debutto convincente di Overwatch 2 su Twitch sembra essere durato poco e sì, ha concesso all’FPS di casa Blizzard di superare il precedente record di spettatori sulla piattaforma viola, ma il momento di gloria per la Beta con annessi drop sembra essersi concluso: dopo una settimana, oltre il 90% del pubblico ha abbandonato gli stream.

L’hype per il sequel sembra essere già svanito dopo la distribuzione dell’accesso alla Beta su Twitch tramite i drop: se nelle fasi iniziali di lancio si parlava di 1,5 milioni di spettatori, con lo streamer xQc che ha pure battuto il suo record assoluto di viewer, oggi si parla di circa 1.000-2.000 spettatori costanti, a meno che un grande nome non lo trasmetta in diretta.

Sebbene sia piuttosto naturale che il pubblico diminuisca man mano che più giocatori ricevono l’accesso alla Beta, con la possibilità quindi di giocare a Overwatch 2 piuttosto che guardarlo da altri content creator, il calo rimane comunque evidente e potrebbe rivelarsi quasi fatale per la popolarità del titolo. Se a ciò aggiungiamo la percezione non completamente positiva da parte di molti giocatori, non è affatto una situazione ottimale per Blizzard.

Molto probabilmente assisteremo a un nuovo boom della categoria su Twitch con il lancio ufficiale di Overwatch 2 ma, per ora, ai suoi creatori non resta che assistere a questo improvviso declino.

Nel frattempo, Blizzard ha spiegato come sistemerà gli eroi di supporto.