Overwatch 2 perde il suo lead hero designer: Geoff Goodman lascia Blizzard

Blizzard Entertainment ha ufficialmente annunciato l'abbandono di Geoff Goodman, il lead hero designer che in questi anni ha lavorato alla realizzazione dell'ormai sterminato roster di Overwatch.

Geoff Goodman "ha preso la decisione di lasciare Blizzard all'inizio di quest'anno", ha dichiarato un portavoce della compagnia. L'ultima apparizione pubblica di Goodman risale ad un'intervista di gruppo insieme al senior game designer Josh Noh nel mese di giugno.

"Ringraziamo Geoff per i suoi numerosi anni di servizio in Blizzard e gli auguriamo tutto il meglio. La sua capacità di dare vita al variegato elenco di eroi di Overwatch attraverso il gameplay è stata incredibile e il segno che ha lasciato nei team di Warcraft e Overwatch si farà sentire negli anni a venire", recita il comunicato di Blizzard con cui saluta il suo ormai ex collaboratore.

Goodman ha lavorato ad Overwatch sin da quando il titolo era internamente conosciuto come Titan. Il concept di quest'ultimo fu infine scartato per fare posto all'hero shooter che tutti conosciamo. Oltre all'ex director del gioco Jeff Kaplan, che ha lasciato Blizzard nel 2021, Goodman è stato uno dei pochi volti pubblici di Overwatch spesso invitati a discutere i cambiamenti di gameplay e i nuovi eroi in interviste ed eventi. Goodman ha contribuito a progettare importanti rielaborazioni per Doomfist e Orisa, i nuovi eroi Sojourn e Junker Queen, e probabilmente è stato decisivo anche nella creazione del nuovo eroe di supporto Kiriko.

In attesa del debutto fissato al 4 ottobre su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, potete consultare sulle nostre pagine tutti i dettagli riguardanti il Battle Pass gratis e Premium di Overwatch 2.