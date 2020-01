Overwatch 2: il periodo d'uscita trapela dai social di PlayStation Brasile

Le informazioni contenute all'interno di un messaggio condiviso dai canali social di PlayStation Brasile contribuiscono a scatenare una nuova serie di indiscrezioni sulla finestra di uscita di Overwatch 2.

Nel lanciare un'intervista ai membri di Blizzard Entertainment, i curatori del profilo Twitter ufficiale di PlayStation Brazil si sono detti certi del fatto che Overwatch 2 uscirà nel 2020. Eppure, dall'ultima BlizzCon di fine 2019 ad oggi, i vertici di Blizzard non hanno mai fatto segreto di essere ancora nel pieno dello sviluppo del progetto e che, di conseguenza, non sarebbero stati in grado di fissarne il periodo di commercializzazione ancora per diversi mesi.

L'unica indicazione fornitaci ufficialmente dalla casa di Irvine è stata quella in cui Jeff Kaplan, Game Director del primo e del secondo capitolo di questo iconico hero shooter, ha affermato che Overwatch 2 non uscirà prima della BlizzCon 2020, prevista per il mese di novembre di quest'anno.

Nel frattempo, il tweet di PlayStation Brasile è stato cancellato, non prima però di essere ripreso dalla sempre attenta community di Reddit con delle immagini che testimoniano il tutto. In attesa di ricevere una conferma o una smentita ufficiale da parte dei diretti interessati, vi rimandiamo alla nostra prova di Overwatch 2 dalla BlizzCon 2019.