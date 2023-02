Overwatch 2, pescando nella nuova mappa Antartide potreste rompere il gioco

Con il lancio della Stagione 3 di Overwatch abbiamo visto l’introduzione della nuova mappa Antartide o “Antarctica”, molto interattiva e ricca di chicche riguardanti la lore dell’hero shooter di casa Blizzard. In pochi giorni è diventata molto popolare, ma attenzione al rischio di rompere il gioco pescando pesci.

La progettazione di una buca da pesca interattiva che sputa pesce mentre i giocatori sparano dentro di essa potrebbe giocare contro gli sviluppatori: a quanto pare, infatti, Blizzard ha programmato il foro nel ghiaccio affinché il pesce esca con una velocità variabile, dipendente dalla quantità di proiettili sparati al secondo nella buca.

I giocatori hanno confermato questa tecnica con un test folle per portare al limite la mappa e, di conseguenza, il server. Su Reddit, come potete vedere in calce alla notizia, l’utente SpadeInTheDirt si è unito ad altri 17 Bastion in modalità Assalto pronti a sparare con i loro cannoni rotanti all’interno della buca: in neanche due secondo il server ha iniziato a mostrare tutta la fatica data dalla generazione dei pesci, che hanno inevitabilmente portato a un rallentamento del server, impegnato a calcolare quanti animali acquatici spawnare dal piccolo buco nel ghiaccio.

Dopo circa trenta secondi di tortura, la lobby si è chiusa automaticamente facendo perdere la connessione ai giocatori. Secondo un redditor, è possibile che il server stesse generando quasi 1.000 pesci al secondo o FPS (Fish Per Second): “Ho contato almeno 17 Bastion. Bastion ha una cadenza di fuoco di 30 colpi al secondo. Sono 510 FPS. Tuttavia, molto probabilmente c'erano più Bastion fuori dallo schermo, quindi direi che potrebbe essere vicino o superiore a mille FPS”.

Questa non è però l'unica novità della Stagione 3: sappiate che è arrivato anche un sorprendente rework per Mercy.