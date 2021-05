Overwatch 2 tra ping system, cross-play e Beta: una valanga di dettagli da Blizzard

Dopo le informazioni riguardanti il PvP di Overwatch 2, Blizzard Entertainment è tornata a parlare in maniera estensiva del suo nuovo hero shooter in occasione di una sessione AMA tenuta su reddit dagli sviluppatori.

Tanti gli argomenti affrontati in questa occasione, a partire dal ping system. Blizzard ha dichiarato di aver provato internamente un prototipo di un sistema di ping, ma non è detto che sarà presente all'interno della build finale del gioco, ed il team non vuole fare promesse che potrebbe non mantenere.

Blizzard si è detta poi interessata alle potenzialità del cross-play e del cross-progression. In caso vengano adottate le due funzionalità, sarà il cross-play ad avere la priorità, mentre la possibilità di trasferire salvataggi e progressi verrebbe implementata in un secondo momento.

Overwatch 2 avrà "quasi sicuramente una Beta", tuttavia il team non ha ancora definito una possibile data per lanciare la versione di prova.

Per quanto riguarda il comparto tecnico, Overwatch 2 sfrutterà un motore grafico aggiornato e arricchito di numerose novità rispetto al predecessore, stando a quanto dichiarato da Blizzard. Lo sparatutto potrà insomma godere di nuove ottimizzazioni, una migliore illuminazione, funzionalità inedite e asset di alta qualità.

Un utente PS5 ha domandato se fosse in programma una patch per implementare i 120fps nelle versioni next-gen di Overwatch, ma Blizzard preferisce in questo momento concentrare tutte le proprie risorse sul secondo capitolo del franchise.



Ricordiamo che Overwatch 2 non ha ancora una data di lancio ufficiale, ed il gioco sicuramente non verrà lanciato sul mercato prima del 2022. Rimaniamo in attesa che i ragazzi di Blizzard tornino ad aggiornarci sull'hero shooter.