Overwatch 2, polemiche per il crossplay: niente mira assistita su console

Con la risoluzione del bug legato agli XP di Overwatch 2, l'hero shooter si appresta a scatenare il suo pieno potenziale su PC e console, ma non mancano le polemiche.

La community, in particolare, sembra essere scontenta del sistema di gestione del crossplay approntato da Blizzard. La possibilità di organizzare partite congiunte tra utenti console e utenti PC è infatti afflitta da una caratteristica che sta causando diverso malcontento tra i giocatori attivi su hardware PlayStation, Xbox e Nintendo.

All'interno dei match in crossplay che uniscono utenti console e PC, Overwatch 2 provvede infatti a disabilitare la mira assistita per i primi. Una circostanza che rende il confronto decisamente più complesso, con la famigerata contrapposizione tra pad e mouse e tastiera che tende a risolversi a favore della community PC. L'utenza console ha dunque levato la propria voce sui social network, per richiedere il ripristino del pieno supporto alla mira assistita durante il crossplay. Una richiesta che poggia sul fatto che il crossplay coinvolge solamente i match amichevoli, risultando invece disattivato per le partite classificate.

Nel frattempo, ancora mistero sull'inaspettata collaborazione tra McDonald e Overwatch 2, con la nota catena di fast food che di recente ha anticipato la realizzazione di una partnership con Activision Blizzard.