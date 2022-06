In Overwatch 2 si potranno importare le valute del gioco originale, ma con dei limiti

Con l'uscita di Overwatch 2 che si sta avvicinando a grandi passi, fissata per il 4 ottobre 2022 su PC, Nintendo Switch e console PlayStation e Xbox, Blizzard Entertainment diffonde sempre più dettagli sul suo nuovo hero shooter e su quali saranno i suoi contenuti e le sue caratteristiche principali.

In particolare, la compagnia ha già confermato ufficialmente che Overwatch 2 rimpiazzerà il primo capitolo al day one in termini di supporto live-service, e ciò avrà delle conseguenze anche su tutti i crediti e risorse accumulate nel primo Overwatch, quali OWL Tokens e punti competitivi. Blizzard rivela che in Overwatch 2 sarà possibile importare tutte queste valute dal gioco originale in modo così che i giocatori non perdano tutti i loro progressi riguardanti il primo Overwatch.

Nonostante ciò, gli autori confermano anche che i crediti spostati avranno delle limitazioni, tutte collegate alla nuova valuta principale pensata per il secondo episodio: ciò significa che alcuni degli oggetti ed elementi presenti in Overwatch 2 non potranno essere acquistati con le vecchie valute, motivo per cui sarà importante gestire con attenzione tutte le risorse a disposizione anche prima del debutto del nuovo gioco, così da mettere a frutto quanto ottenuto senza rischiare che diventi inutilizzabile.

In aggiunta, considerato che Overwatch 2 dirà addio ai Forzieri, tutte le loot box accumulate nel primo gioco verranno aperte automaticamente durante la transizione al secondo capitolo, in modo così da non perdere nulla. Blizzard ha dunque le idee molto chiare e corre veloce verso il futuro: presto l'originale Overwatch sarà solo un ricordo.