Overwatch 2 si prepara alla Battaglia per l'Olimpo, nuovo evento inizierà il 5 gennaio

Dopo avere parlato del ritorno della Overwatch World Cup 2023, torniamo sul noto hero shooter di casa Blizzard per anticipare i dettagli più importanti dell’evento Battaglia per l'Olimpo, il primo del 2023 per Overwatch 2 con inizio fissato al 5 gennaio e durata di appena due settimane.

Overwatch 2 entrerà nel mondo delle divinità della mitologia greca con l'imminente evento di gioco Battle for Olympus: come da tradizione per Blizzard, esso vedrà il rilascio di nuove skin in linea con il tema dell’evento e modalità di gioco speciali ad hoc.

Allo stato attuale non sono note tutte le informazioni esatte relative all’evento, ma conosciamo già che il pass battaglia consentirà ai giocatori di sbloccare le tre skin seguenti: Zeus Junker Queen (Mitica), Poseidon Ramattra (Leggendaria) e Ade Pharah (Leggendaria). Attenzione, tuttavia, all’aggiunta di altri effetti cosmetici sbloccabili durante l’intero evento.

Secondo quanto ripreso poi da Overwatch Cavalry, la Battaglia per l'Olimpo introdurrà eroi con poteri divini nella nuova modalità: ad esempio, Reinhardt sarà un Minotauro pronto a caricare in rapida successione i nemici, mentre il Ciclope Roadhog sparerà massi e Pharah, in quanto Ade, sparerà 3 razzi per eliminare gli avversari. La modalità di gioco non è ancora ben definita; pertanto, dovremo aspettare ancora diverse ore prima di scoprire cosa ci riserverà l’evento speciale.

Ricordiamo, infine, che la Battaglia per l'Olimpo avrà luogo dal 5 gennaio al 19 del mese.

Parlando sempre dello stesso titolo, a quanto pare un nuovo glitch consente di ricevere le skin dorate durante i match.