Overwatch 2: molto presto vi sarà un cambio al sistema di progressione e ricompense

Dopo avervi parlato, nel corso delle ultime settimane, dei sondaggi per cambiare il sistema di microtransazioni adottato da Blizzard per la nuova iterazione del brand di Overwatch, gli sviluppatori tornano alla carica rivelando l'arrivo di alcune modifiche al sistema di progressione e ricompense in gioco su Overwatch 2

Il tutto deriva dalla lunga serie di critiche mosse dalla stessa community costruitasi attorno all'ultimo lavoro targato Blizzard, il quale non è stato affatto esentato dalle lamentele dei giocatori i quali - molte delle volte in modo giusto - hanno portato alla luce alcune problematiche molto gravi e che richiedevano un doveroso cambio. Tra gli elementi più critici e criticati, infatti, vi era proprio il sistema di progressione all'interno di Overwatch 2, il quale è stato spesso definito come poco gratificante ed incapace di invogliare i giocatori a completare le sfide periodiche, le quali incentivavano il sistema di microtransazioni in game.

Nel dettaglio, le critiche della community vertevano in primis sulla mancanza di skin e ricompense guadagnabili e, in un secondo momento, sull'incentivo esagerato agli acquisti attraverso lo shop interno. Proprio per questo, in seguito al recente annuncio della data della patch di metà stagione, il team di sviluppo dietro alla creazione di Overwatch 2 ha rilasciato alcune informazioni sui cambiamenti che seguiranno la modifica del sistema di ricompense. In particolare, ad aver rilasciato tali dichiarazioni è il produttore esecutivo di Overwatch 2, Jared Neuss.

Egli, nel corso del post, ha dichiarato quanto segue: " Condividere i piani prima che siano realizzati è rischioso. Lo sviluppo di un live game come Overwatch richiede una costante interazione con i bisogni urgenti degli utenti, le ambizioni a lungo termine e i problemi della vita - i problemi quotidiani in sede di sviluppo di un titolo -". "È più facile e più sicuro", aggiunge sempre Neuss, "parlare del lavoro una volta che è vicino al suo completamento e pronto per essere condiviso. Ciò detto, penso che condividere i nostri pensieri in anticipo sia la cosa giusta da fare, così che possiamo creare un miglior dialogo tra il team di sviluppo e la community".

"Vogliamo che vi sentiate più ricompensati per il vostro semplice sedervi e giocare. Vogliamo che possiate avere dei traguardi da inseguire al di là del vostro rank competitivo ed il livello del battle pass. Quando finite una sessione, vogliamo che vi sentiate bene per il tempo che avete speso nel gioco, persino quando terminate in una streak di sconfitte alle 02:00 del mattino dopo aver detto che non avreste terminato con una sconfitta". In virtù di tale ragione, è stato dichiarato che nei prossimi mesi arriveranno dei nuovi aggiornamenti.

Nella stagione 2 verranno cambiate le ricompense, in modo da poter ottenere skin anche limitandosi a giocare e senza effettuare acquisti in gioco. I programmi con Twitch drop continueranno, ma verrà fatto in modo che i giocatori si sentano più gratificati nel portare al termine le missioni. Invece, per la stagione 3, verranno introdotti dei nuovi sistemi di progressione per chi possiede il battle pass e non solo. Tuttavia, nelle prossime settimane e nei prossimi mesi seguiranno anche dei cambi nella stima dei tempi di attesa per giocare, i quali verranno resi più precisi, così come verrà modificato il sistema di matchmaking.