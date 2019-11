Overwatch 2: primi dettagli sugli eroi non ancora annunciati

Come ormai ben noto, alla BlizzCon 2019 è stato svelato il chiacchieratissimo Overwatch 2, anticipato da numerosi leak che sembrano aver infastidito il team di Blizzard al lavoro sul gioco. Nel corso dell'evento alcuni fortunati hanno anche potuto ammirare i primi dettagli sugli eroi ancora in sviluppo.

Sembra infatti che Jeff Kaplan, game designer del gioco, abbia mostrato al redattore di GameInformer una presentazione in PowerPoint contenente delle immagini con le sagome di ben quattro eroi di cui non si sa ancora nulla. Sebbene tali scatti non contenessero dettagli precisi che permettessero di comprendere perfettamente il sesso o gli strumenti dei personaggi, è stato comunque possibile riuscire ad estrapolare qualche informazione utile.

Uno di questi, apparentemente l'unico uomo del gruppo, dovrebbe impugnare una sorta di bastone ed essere quindi un mago o qualcosa di molto simile. Un altro eroe, questa volta di sesso femminile, potrebbe essere accompagnata da una piccola volpe del deserto e, a giudicare dall'immagine, pare impugnare una specie di grosso shuriken che non sappiamo se utilizzerà come strumento da lancio o come arma corpo a corpo. Non è da escludere che la presenza dell'animaletto suggerisca la sua presenza in una delle abilità dell'eroina o nella sua Ultra, in maniera simile a quanto visto con Bob e Ashe. Non si sa invece nulla sugli altri due personaggi, poiché lo sviluppatore non è voluto tornare a mostrarli e si è rifiutato di fare qualsiasi tipo di commento sulle immagini.

Sembra quindi che dovremo accontentarci di questi pochi dettagli ancora per un po', visto che la data d'uscita di Overwatch 2 potrebbe arrivare al prossimo BlizzCon.