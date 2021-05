Overwatch 2: pro player preoccupati per il proprio lavoro a causa delle modifiche al PvP

La trasmissione di Blizzard andata in onda nella serata di ieri ha svelato numerose novità per Overwatch 2, ma quella più rilevante riguarda senza ombra di dubbio la trasformazione dell'esperienza competitiva, che passerà dallo storico e rodato 6v6 al nuovissimo 5v5.

Si tratta di un cambiamento importantissimo, dal momento che stravolge totalmente l'approccio alla dimensione PvP, da sempre anima pulsante dell'hero shooter di Irvine. La notizia non ha solamente generato un acceso dibattito tra l'utenza normale, ha anche destato delle grosse preoccupazioni per i giocatori professionisti, in special modo i main tank.

Questa particolare categoria di pro player ritiene - comprensibilmente - che la modifica del PvP possa mettere a rischio la propria carriera. L'impostazione 5v5 prevede due eroi di supporto, due attaccanti e un solo tank, di conseguenza a farne le spese sarà proprio il secondo tank. Il ruolo verrà completamente riadattatato, con i suoi rappresentanti destinati a ricevere dei grossi cambiamenti: Reinhardt, ad esempio, otterrà un Dardo di Fuoco aggiuntivo (per un totale di due) e avrà l'abilità di cambiare direzione o addirittura annullare una Carica, mentre Winston potrà lanciare una scarica a lunga distanza.

Nell'ambiente professionistico, di conseguenza, ci sarà una minor richiesta di pro player specializzati nel ruolo del tank. Alcune squadre potrebbero decidere di rimuoverne qualcuno dai proprie roster, dunque ci siamo meravigliati nel leggere il tweet di Poko, membro dei Philadelphia Fusion: "C'è qualche compagno tank spaventato per il proprio lavoro?". Altri giocatori professionisti si sono mostrati contrariati per non essere stati avvisati del cambiamento da parte di Blizzard. A tal proposito, Frdwnr dei Vancouver Titans ha definito questa mossa: "incredibilmente irrispettosa", poiché "rimuove completamente un ruolo al quale le persone hanno dedicato anni della loro vita".

Overwatch 2, nella migliore delle ipotesi, non verrà lanciato prima del 2022, pertanto trascorrerà parecchio tempo prima che i cambiamenti diventino effettivi. Restiamo in attesa di un commento ufficiale da parte della Overwatch League.