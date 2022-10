Overwatch 2, problemi al ranking: il commento degli sviluppatori

Dopo l'invasione di contenuti legati a Overwatch nei siti per adulti, Blizzard si è esposta in prima persona per commentare un fastidioso bug che ha creato problemi ai giocatori nelle partite classificate dell'FPS. Scopriamone di più insieme.

All'interno di un post pubblicato sul proprio blog ufficiale, gli sviluppatori hanno dichiarato di essere al corrente dell'esistenza del suddetto bug che, nello specifico, limitava i progressi dei giocatori nelle partite ranked. Come risultato, molti utenti si piazzavano in fasce di classificazione molto più basse del dovuto, e non in pochi si sono fatti sentire per questo.

Il team ha poi affermato di aver prontamente pubblicato un aggiornamento dedicato che aiuterà i giocatori a risalire di rank velocemente, grazie anche a un boost mirato. Tutti coloro che non hanno ancora affrontato delle classificate, invece, non dovrebbero riscontrare alcun problema.

Nel frattempo, il game designer Aaron Keller ha annunciato su Twitter un depotenziamento per alcuni eroi di Overwatch 2. I cambiamenti verranno applicati in occasione della patch di metà stagione e riguarderanno le abilità di Zarya, Sombra, Genji e D.Va. Per maggiori informazioni sull'argomento, potete consultare la nostra news dedicata.

Overwatch 2 è uno sparatutto disponibile gratis su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch e PC.