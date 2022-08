Overwatch 2 e progressione condivisa: adesso potete unire gli account di Overwatch

Come già noto da tempo, Overwatch 2 supporterà il cross-play e la cross-progression tra tutte le piattaforme di gioco. In vista del lancio fissato per il prossimo 4 ottobre, Blizzard ha dunque attivato la procedura per la fusione tra più account di Overwatch sotto un unico profilo Battle.net.

Overwatch 2, sostanzialmente, rimpiazzerà il primo capitolo. In vista di ciò, grazie alla progressione condivisa, potete accorpare più account di Overwatch per conservare i progressi e gli oggetti cosmetici in un singolo profilo di Overwatch 2. A tal proposito, Blizzard Entertainment fa sapere: "A partire dal 16 agosto, all'accesso al gioco, a ogni giocatore con un account console collegato sarà richiesto di identificarsi, selezionare e confermare gli account che vuole accorpare. Una volta confermati, prepareremo gli account perché vengano accorpati durante la pubblicazione di Overwatch 2".

Per fare ciò, è ovviamente necessario un account Battle.net, che sarà obbligatorio per giocare a Overwatch 2 a prescindere dalla piattaforma. Attenzione però: avrete una sola occasione per accorpare gli account console, per cui assicuratevi di aver selezionato correttamente gli account da unificare prima di confermare. Inoltre, è possibile collegare un solo account per ogni piattaforma: dunque, se avete due account PC, non potrete accorparli entrambi. La stessa regola vale per account multipli su Xbox, PlayStation o Nintendo Switch. Maggiori dettagli sulla procedura possono essere trovati sul sito ufficiale di Blizzard.