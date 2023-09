Overwatch 2, pronti a tornare a giocare? Blizzard lancia una nuova modalità single-player

Pur nell'insuccesso generale del sequel di Overwatch, non apprezzato dalla community a tal punto che Overwatch 2 è per gli utenti il gioco peggiore su Steam, Blizzard continua a lavorare nelle retrovie per migliorare l'esperienza di tutti i giocatori, rilasciando contenuti inediti pronti a riportare in auge il titolo.

Mentre si continuano a sentire gli effetti, a livello mediatico, del review bombing di Overwatch 2, la software house dietro la creazione del titolo ha pubblicato la modalità di gioco Hero Mastery, pensata per un'esperienza in single-player. Essa, più nel dettaglio, si basa sulla competizione tra utenti a partire dalla messa alla prova delle proprie abilità da combattente. Ogni giocatore dovrà prendere parte ad un percorso ad ostacoli, andando ad ottenere più punti possibili combattendo contro i bot e raccogliendo i vari emblemi disseminati nella mappa.

L'obiettivo finale è quello di ottenere un punteggio alto nel minor tempo. La sfida che dà il via ad una competizione tra giocatori senza precedenti è appena iniziata. Chi sarà il migliore di tutti sul campo della nuova Hero Mastery, uscita nella giornata di oggi grazie all'ultimo update gratuito di Overwatch 2? In attesa di scoprire con mano tutto ciò che di nuovo ha da offrire l'aggiornamento, oltre alle suddette introduzioni, vi invitiamo a recuperare la nostra recensione di Overwatch 2, un quasi-sequel con potenzialità inespresse.