Overwatch 2: la prossima patch apporterà delle modifiche ad alcuni eroi

Overwatch 2 è arrivato su tutte le piattaforme da gioco ormai da diverse settimane. Nel bene e nel male, lungo tutto questo lasso di tempo, vi abbiamo parlato parecchio delle difficoltà riscontrate dal titolo di Activision-Blizzard, il quale sta avendo parecchie difficoltà a decollare.

Anche in sede di recensione, abbiamo definito Overwatch 2 un quasi-sequel dal potenziale inespresso, riferendoci così ad un prodotto il cui successo potrebbe giungere anche con una serie di migliorie apportate nel corso dei giorni, settimane e mesi che seguiranno il lancio del titolo. Proprio a tal proposito, Activision-Blizzard ha fatto sapere che molto presto giungeranno nuovi contenuti e nuove patch al seguito, al fine di migliorare l'esperienza complessiva di tutti i giocatori.

Nel dettaglio, il community manager di Overwatch 2, Andy Belford, ha fatto sapere a tutti i fan del sequel di Overwatch che il 15 novembre arriverà una patch dedicata ad alcuni eroi, ossia i personaggi più forti all'interno del titolo. Tale comunicazione giunge da un post sul forum del sito ufficiale del publisher. La data di pubblicazione del messaggio è quella odierna (28 ottobre 2022), e riporta tutte le migliorie che seguiranno la sopracitata data del mese a venire. Qui di seguito vi elenchiamo quali eroi verranno ribilanciati:

Sombra

Il blocco dell'abilità di hack verrà ridotta da 1.75 secondi ad 1.5 secondi

I nemici hackerati non saranno più bersagli validi per l'hacking per la durata dell'effetto

Il moltiplicatore di danno derivante dall'hacking si riduce dal 40% al 25%

Genji

Munizioni massime ridotte da 30 a 24

Danno degli shuriken ridotto da 29 a 27

Zarya

La durata della barriera verrà ridotta da 2.5 a 2 secondi

Il cooldown della barriera verrà aumentato da 10 a 11 secondi

D.va

La diffusione del cannone a fusione verrà aumentata da 3.5 a 3.75

Booster al danno da impatto ridotto da 25 a 25

Kiriko

Durata dell'invulnerabilità della mossa speciale ridotta da 0.4 a 0.25 secondi

All'interno dello stesso post pubblicato sul forum di Activision-Blizzard vi sono i commenti del team di sviluppo per ogni miglioria apportata: per esempio, Sombra ha ricevuto un incremento ai danni inflitti per ricevere una compensazione rispetto alla riduzione delle sue abilità, così come la riduzione del tempo di attivazione della barriera di Zarya renderà l'eroe molto più forte rispetto a prima. Overwatch 2 si appresta a ricevere tante migliorie con la patch in arrivo ma, prima del 15 novembre, l'attesissimo evento di Halloween sta per tornare e, per l'occasione, abbiamo prodotto per voi una guida su come sbloccare la skin gratis di Winston lupo mannaro.