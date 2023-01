Overwatch 2: i prossimi due eroi saranno Support con 'nuove meccaniche'

Già abbiamo avuto occasione di scoprire i piani a lungo termine per Overwatch 2, almeno relativamente al rilascio di nuovi eroi, ma finalmente abbiamo buone nuove al riguardo. Lo stesso team dietro l’hero shooter free to play ha confermato che i prossimi due eroi in arrivo saranno Support.

I fan sanno bene che il titolo di casa Activision-Blizzard al momento sia carente di eroi Support e, già lo scorso dicembre, il team ha chiarito che ogni quattro eroi in arrivo ci saranno 1 Tank, 1 DPS e 2 Support. Ebbene, con i prossimi update il roster si arricchirà proprio di questi ultimi.

Dopo il lancio del tank Ramattra la Stagione 3 non vedrà il debutto di un nuovo personaggio, ma le Stagioni 4 e 6 presenteranno due healer con abilità molto particolari. Lo stesso game director Aaron Keller ha ammesso che il team si sta “davvero concentrando” su due eroi che “portano alcune cose al gioco che non abbiamo mai visto prima, alcune nuove meccaniche e modi davvero entusiasmanti di interagire con la squadra”.

Non è chiaro al momento di che tipo di abilità stia parlando, tantomeno sono noti ulteriori dettagli in merito ai due eroi inediti. Il fatto che Keller abbia sottolineato il debutto con kit speciali, però, lascia pensieri positivi nella mente dei giocatori più affezionati al titolo competitivo. Per ora, meglio limitarsi ad attendere pazientemente le prime anticipazioni ufficiali.