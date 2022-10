Overwatch 2: protezione SMS rimossa con la nuova patch per alcuni giocatori

Chi possiede un numero telefonico con contratto prepagato negli Stati Uniti non può giocare a Overwatch 2 a causa di un limite legato all'autenticazione del numero stesso, con i piani prepagati che non vengono accettati dal sistema.

Activision Blizzard richiede necessariamente un numero di telefono associato all'account Battle.net per motivi di sicurezza, a questo numero si riceverà un SMS di notifica per accessi non autorizzati all'account, come notato però da molti giocatori, la piattaforma non accetta numeri associati a contratti prepagati anziché ad abbonamenti.

Il sistema di protezione via SMS verrà rimosso, afferma Activision Blizzard, con il nuovo aggiornamento il 7 ottobre, dopo la pubblicazione della patch tutti i giocatori di Overwatch che hanno collegato un account Battle.net dal 9 giugno 2021 non dovranno più utilizzare un numero telefonico per poter giocare. In altre parole, chiunque ha un profilo Battle.net verificato potrà evitare di ricevere i codici per l'autenticazione di Overwatch 2 via SMS mentre per gli altri giocatori si continuerà su questa strada.

La compagnia sta lavorando anche per risolvere il problema dei contenuti persi passando da Overwatch a Overwatch 2, si tratta di un bug che dovrebbe trovare soluzioni con uno dei prossimi aggiornamenti, mentre piano piano i problemi di login e gli errori dovuti all'eccessivo traffico stanno diminuendo.