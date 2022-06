Overwatch 2 su PS5 e Xbox Series X: supporto ai 120 fps e tre modalità performance

La Beta di Overwatch 2 è ora disponibile, con i giocatori selezionati per la prova che stanno approfittando di questo primo contatto con il nuovo hero shooter di Blizzard.

Grazie a questo nuovo test, emergono anche alcuni interessanti dettagli legati alle versioni next-gen del titolo. Su PlayStation 5 e Xbox Series X, in particolare, Overwatch 2 potrà proporre un frame rate sino a 120 fps. Una fluidità dunque notevole per lo sparatutto, che consentirà comunque ai giocatori di selezionare la propria modalità di fruizione preferita in un set di tre opzioni. A seconda della performance desiderata, sarà infatti possibile selezionare la modalità Risoluzione, Framerate e Bilanciata. In aggiunta, si segnala anche il supporto di Overwatch 2 al VRR (Variable Refresh Rate), per un'esperienza ancora più ricca sul fronte delle performance.



Le caratteristiche tecniche qui elencate saranno supportate dall'hero shooter esclusivamente nelle versioni per PlayStation 5 e Xbox Series X, mentre Xbox One e PlayStation 4 non propongono tale possibilità di scelta all'interno del menu della nuova Beta di Overwatch 2. Con il comparto PvP del titolo in arrivo ad ottobre 2022, Blizzard ha approfittato della recente Summer Game Fest per condividere molti nuovi dettagli su Overwatch 2, inclusa la scelta di proporre il comparto multiplayer come free to play.