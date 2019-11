Overwatch 2 punta a stravolgere il concetto di sequel

Siamo ormai abituati a sequel che tendono a distanziarsi quanto più possibile dai propri predecessori per offrire ai propri fan una ventata d'aria fresca, ma quello di Overwatch 2 sembra essere un caso a parte.

Stando alle parole dell'amatissimo Jeff Kaplan, game director del progetto, questo secondo capitolo di Overwatch è intenzionato a modificare sensibilmente quella che è la concezione di sequel nell'industria videoludica. Non vi sarà infatti una separazione netta tra i possessori del primo capitolo e quelli che faranno il salto sul suo successore e tutti potranno giocare insieme senza particolari problemi. Le uniche novità che verranno precluse ai giocatori che non effettueranno l'acquisto sono la nuova modalità storia e la nuova veste grafica che coinvolge interfaccia e comparto tecnico.

Kaplan ha anche spiegato le motivazioni dietro la scelta di creare un capitolo in continuità con il suo prequel e di non pubblicare queste novità sotto forma di un aggiornamento gratuito:

"Quando abbiamo iniziato a pensare a come sarebbe potuto essere un secondo capitolo di Overwatch abbiamo ovviamente pensato all'introduzione della storia, composta da missioni dall'elevata rigiocabilità in coop e ad un sistema di progressione con dei talenti. Abbiamo anche pensato ad una nuova modalità PvP e infatti abbiamo creato Push. Volevamo anche creare diverse mappe per questa modalità inedita (al momento solo Toronto supporta Push), ma anche crearne di nuove per Assalto, Scorta e Controllo. Proseguendo nel progetto abbiamo poi iniziato a dare un nuovo look ai vari personaggi, a rivisitare l'interfaccia e a potenziare il motore di gioco. Insomma, stiamo creando un vero e proprio sequel."

Ci sono quindi pochi dubbi sul fatto che, nonostante i numerosissimi punti di contatto con il primo Overwatch, questo nuovo progetto sia stato pensato come un sequel.

In attesa di scoprire maggiori informazioni sul gioco e sulla sua data d'uscita, che potrebbe arrivare al prossimo BlizzCon, vi ricordiamo che Blizzard non ha apprezzato i recenti leak di Overwatch 2.

Avete già letto la nostra anteprima di Overwatch 2?