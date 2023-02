Overwatch 2, quando inizia la Stagione 3? Skin, crediti, preload, tutto ciò che sappiamo

Quella che sta per concludersi è stata una stagione ricca di novità contenutistiche - su tutte il nuovo Tank Ramattra e la mappa trasporto Monastero Shambali - tuttavia Overwatch 2 non è ancora riuscito ad offrire il giusto bilanciamento nel sistema di monetizzazione e ricompense. C'è dunque grande attesa nei confronti della Stagione 3: cosa possiamo aspettarci?

L'inizio della Stagione 3 di Overwatch 2 è previsto nella giornata di martedì 7 febbraio 2023, presumibilmente intorno alle ore 21:00. Su PC via Battle.net è già possibile procedere al pre-caricamento della Patch 2.3.0.0.109420, che pesa 4.06 GB. Blizzard Entertainment non ha ancora stilato la lista con tutte le novità incluse nell'aggiornamento, in compenso possiamo già fornirvi una serie di dettagli basandoci sulla storia del free-to-play e le dichiarazioni che il team di sviluppo ha rilasciato nel corso delle ultime settimane.

Tanto per cominciare, diamo per scontata l'aggiunta di un nuovo Battle Pass con 80 tier sbloccabili, comprendenti oggetti cosmetici inediti come skin, emote, pose vittoriose, linee di dialogo e Skin Mitiche customizzabili. Come nelle precedenti stagioni, il pass della battaglia offrirà una progressione Gratis (ma meno ricca) e una Premium a pagamento (ben più corposa), al prezzo di 1.000 Monete Overwatch, o 10 euro.

Con l'avvento della Stagione 3 l'economia di gioco verrà rivoluzionata dal ritorno dei Crediti di Overwatch, precedentemente noti come Crediti Classici e non ottenibili in Overwatch 2. Tutti i giocatori potranno ottenere fino a 1.500 crediti come ricompense gratuite e altri 500 come ricompense premium nel Pass Battaglia della Stagione 3. Contestualmente alla reintroduzione dei Crediti, subirà una modifica anche la Galleria Eroi. Tutti i modelli epici e leggendari presenti prima dell'uscita di Overwatch 2 saranno sempre disponibili all'interno della Galleria Eroi, sia con Monete di Overwatch che con Crediti. Blizzard includerà anche i modelli degli eventi a tempo limitato - tra cui Mercy Strega, Torbjörn Martello & Secchiello e Wrecking Ball Pupazzo di Neve - permettendo ai giocatori di ottenerli in qualunque periodo dell'anno senza alcun vincolo di sorta. Inoltre, il prezzo normale di questi Modelli Leggendari verrà abbassato a 1.500 Monete o crediti.

Passando alle novità contenutistiche, lo studio di Irvine ha già confermato l'aggiunta della Skin Mitica Amaterasu Kiriko, visibile in tutto il suo splendore nell'immagine d'apertura di questa notizia, e della mappa di controllo Penisola Antartica, caratterizzata da cunicoli labirintici, una nave mercantile incastonata tra i ghiacci ghiacci e teneri pinguini. Potete godervi un'anteprima dei suddetti contenuti nelle clip allegate in calce. Blizzard ha inoltre promesso un nuovo tool per la moderazione automatica delle Partite Personalizzate, nuovi strumenti per la protezione degli streamer (sarà possibile nascondere il proprio BattleTag o i tag degli altri partecipanti alla partita) e provvedimenti nei confronti dei giocatori che fanno squadra con i cheater. Nelle Ranked il numero di vittorie e sconfitte necessario per aggiornare il livello competitivo verrà ridotto da 7 e 20 a 5 e 15. Il matchmaking, dal canto suo, verrà migliorato per fare in modo che i videogiocatori dotati di livelli di abilità simili nell'ambito del medesimo ruolo vengano accoppiati con maggior criterio. Ad esempio, un team con attaccanti Platino, eroi di supporto Oro e tank Platino verrà verosimilmente accoppiato con una squadra di attaccanti Platino, supporto Oro e tank Platino.

Le novità non termineranno sicuramente qui, dunque vi diamo appuntamento alle ore 18:40 di lunedì 6 febbraio, quando avverrà la presentazione ufficiale della Stagione 3 di Overwatch 2.