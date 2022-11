Overwatch 2 verso la Stagione 2: Ramattra scatena la sua furia nel nuovo video gameplay

Dopo essersi premurato di reinserire la mira assistita nelle partite crossplay di Overwatch 2, il team di Blizzard Entertainment si rituffa nelle atmosfere sci-fi dell'hero shooter gratuito per farci familiarizzare con le abilità di Ramattra, il nuovo personaggio che enterà presto a far parte del roster di OW2.

Il filmato esplicativo confezionato dalla compagnia di Irvine descrive con dovizia di particolari i poteri di questo tank che farà della versatilità e del supporto ai compagni di squadra le sue armi più affilate.

Ramattra potrà infatti schierarsi in battaglia assumendo la forma Omnic o Nemesi in funzione della strategia da attuare. La prima Forma consente all'eroe di generare barriere difensive e campi di forza con cui rallentare i nemici, mentre la Forma Nemesi rimodula le strategie d'attacco del personaggio per permettere ai suoi emuli di spazzare via gli avversari colpendoli con potenti onde d'urto capaci di attraversare le barriere. L'attivazione della Ultimate darà al nuovo tank di Overwatch 2 la possibilità di dispiegare un campo di forza che danneggia nel tempo tutti i nemici che lo attraversano.

Ramattra farà il suo ingresso nel roster dell'hero shooter di Blizzard il prossimo 6 dicembre, giusto in tempo per l'inizio della Stagione 2 di Overwatch 2 su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.