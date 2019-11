Overwatch 2 è realtà! Annunciato alla BlizzCon 2019 il seguito dell'Hero Shooter!

Le voci e le indiscrezioni dei giorni scorsi alla fine si sono rivelate fondate, poiché durante la cerimonia d'apertura della BlizzCon 2019, dopo aver ricapitolato gli eventi precedenti, la casa di Irvine ha davvero annunciato Overwatch 2, seguito dell'acclamato hero shooter lanciato per la prima volta nel 2016.

Per celebrare l'annuncio, Jeff Kaplan - responsabile del franchise - ha mostrato il trailer che abbiamo allegato in cima alla notizia e presentato il primo gameplay trailer. Come trapelato precedentemente, Overwatch 2 proporrà una commistione di elementi PvP (come li abbiamo sempre conosciuti, in nuove mappe e modalità) e PvE, con tanto di sistema di progressione e abilità sbloccabili per ogni singolo eroe, una novità assoluta per la serie, e tante missioni cooperative.

Tra i nuovi personaggi figureranno Sojourn, che verrà presentata per bene durante la BlizzCon, e Echo, un Omnic che abbiamo avuto modo di conoscere nel corto animato con protagonisti McCree e Ashe, intitolato Rimpatriata. La sua introduzione era stata anticipata da un artwork trapelato in anticipo sul Blizzard Gear Shop. Kaplan ha inoltre confermato che i giocatori potranno importare in Overwatch 2 tutti i progressi e gli sbloccabili ottenuti nel primo capitolo.