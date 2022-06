Overwatch 2, la Regina dei Junker è il 34° eroe: storia, teaser e prime immagini

I ragazzi di Blizzard Entertainment hanno approfittato del palcoscenico mediatico dell'Xbox & Bethesda Showcase per fare alcuni importanti annunci in merito ad Overwatch 2.

I fan in trepidante attesa saranno felici di sapere che Overwatch 2 verrà lanciato in Accesso Anticipato il 4 ottobre 2022 su PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PS4 e Nintendo Switch. A differenza del predecessore, sarà free-to-play per tutti quanti. "Crediamo che il gioco sia un'esperienza sociale che dovrebbe essere condivisa con tutti. Questo renderà Overwatch disponibile a più persone che mai, rimuovendo le barriere all'entrata e rendendo sempre più facile fare un salto nel gioco e stare con gli amici", ha dichiarato Blizzard.

Le novità non sono terminate qui, dal momento che la compagnia ha anche annunciato il 34° eroe della storia di Overwatch, Regina dei Junker. Già nota nell'ambito della lore di Overwatch, da tempo i fan chiedevano la sua inclusione all'interno del roster dei personaggi giocabili, e sono finalmente stati accontentati. La Regina dei Junker sarà un'eroina di tipo Tank (ruolo che più di tutti ha subito delle modifiche in Overwatch 2), a differenza dell'altra nuova arrivata, Sojourn, che invece sarà un'attaccante. In qualità di governante di Junkertown, una città rifugio sita in una fabbrica di robot distrutta nel bel mezzo dell'Outback australiano, la Regina dei Junker supervisiona anche lo Scrapyard, un'arena per gladiatori già frequentata da altri personaggi noti, come Wrecking Ball.

A giudicare da dal trailer mostrato da Blizzard, maneggia uno shotgun come arma primaria e una grossa ascia a due mani per gli attacchi corpo a corpo. Il reveal completo della abilità dell'eroina avverrà durante l'evento di Overwatch 2 fissato per le 19:00 di giovedì 16 giugno, durante il quale verranno svelati anche altri dettagli sul futuro del gioco, i contenuti stagionali in programma e i dettagli sulla prossima Closed Beta. Nel frattempo godetevi il Cinematic Teaser e le prime immagini della Junker Queen.