Overwatch 2: la Regina dei Junker fa sfoggio delle sue abilità nel gameplay trailer

Ieri Blizzard Entertainment ha elencato nel dettaglio le abilità della Regina dei Junker, che debutterà in Overwatch 2 in qualità di 34° eroe della storia della serie, oggi invece le ha messe in mostra in un nuovo video di gameplay.

A detta del team di sviluppo, la Regina dei Junker è un Tank progettato appositamente per nuovi i campi di battaglia 5v5 di Overwatch 2. "Possiede una capacità di guadagnare spazi senza pari ed è terrificante da affrontare da vicino. È combattiva, sulla scia di un tank berserker". Nel filmato di gameplay allegato in cima a questa notizia, potete ammirarla mentre fa sfoggio di tutte le sue feroci abilità:

Scarica di adrenalina e Frantumatore : la prima è un'abilità passiva che le fornisce cure in base a tutti i danni periodici inflitti ai nemici, mentre Frantumatore è un fucile a pompa con una piccola dispersione spaventoso a corto raggio. "Scarica di Adrenalina e Frantumatore le permettono di affrontare i nemici dandole la capacità di sopravvivenza necessaria a fare spazio per la sua squadra e farle occupare il ruolo da tank";

: la prima è un'abilità passiva che le fornisce cure in base a tutti i danni periodici inflitti ai nemici, mentre Frantumatore è un fucile a pompa con una piccola dispersione spaventoso a corto raggio. "Scarica di Adrenalina e Frantumatore le permettono di affrontare i nemici dandole la capacità di sopravvivenza necessaria a fare spazio per la sua squadra e farle occupare il ruolo da tank"; Mattanza : consiste in un'enorme ascia fendente che ferisce tutti i nemici di fronte, infliggendo danni periodici e attivando Scarica di Adrenalina;

: consiste in un'enorme ascia fendente che ferisce tutti i nemici di fronte, infliggendo danni periodici e attivando Scarica di Adrenalina; Lama dentata : è il fuoco secondario della Regina dei Junker e prevede abilità sia attive che passive. L'abilità attiva si scatena alla pressione del fuoco secondario, facendole lanciare il coltello nella mano secondaria; il coltello, che lei chiama "Gracie", lascia una ferita che infligge danni periodici se colpisce in modo diretto un nemico. Il suo guanto magnetico può richiamare il coltello riattivando il fuoco secondario. Richiamare Gracie attirerà qualunque nemico sia stato colpito direttamente;

: è il fuoco secondario della Regina dei Junker e prevede abilità sia attive che passive. L'abilità attiva si scatena alla pressione del fuoco secondario, facendole lanciare il coltello nella mano secondaria; il coltello, che lei chiama "Gracie", lascia una ferita che infligge danni periodici se colpisce in modo diretto un nemico. Il suo guanto magnetico può richiamare il coltello riattivando il fuoco secondario. Richiamare Gracie attirerà qualunque nemico sia stato colpito direttamente; Urla di comando : un'abilità che aumenta la salute e la velocità di movimento per sé e gli alleati vicini;

: un'abilità che aumenta la salute e la velocità di movimento per sé e gli alleati vicini; ULTRA - Furia: applica una ferita letale a chiunque si trovi lungo la traiettoria, dando modo alla Regina di ripristinare un'enorme quantità di salute con Scarica di Adrenalina in base al numero di ferite che riesce a infliggere. È la prima abilità che blocca le cure sin dalla Granata Biotica di Ana.

Cosa ne pensate delle abilità di Junker Queen? Overwatch 2 verrà pubblicato il prossimo 4 ottobre, ma intanto potete iscrivervi alla Closed Beta che si svolgerà su PC e console prima del lancio.