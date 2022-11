Overwatch 2 registrerà la chat vocale dei giocatori per combattere i comportamenti tossici

Blizzard ha deciso di prendere molto sul serio la questione legata alla presunta tossicità di Overwatch 2. Dopo diverse lamentele mosse dalla community negli ultimi mesi, lo studio californiano ha infatti implementato un vero e proprio sistema di registrazione della chat vocale, volto a contrastare gli abusi all'interno del gioco.

Questa funzionalità, introdotta con la patch di metà stagione pubblicata il 17 novembre, permetterà a un sistema automatizzato di trascrivere il contenuto delle conversazioni con giocatori al di fuori del proprio party, al fine di poter controllare il contenuto di eventuali segnalazioni e vigilare sul comportamento della community. Di seguito le dichiarazioni ufficiali rilasciate da Blizzard in merito a questo sistema:

"Dopo aver aperto la chat vocale in una sessione di gioco per la prima volta, i giocatori verranno notificati del fatto che le conversazioni potrebbero essere registrate. Per massimizzare l'efficacia di questa funzione, assicuratevi di segnalare eventuali comportamenti scorretti il prima possibile. In seguito alla segnalazione, una registrazione audio temporanea verrà utilizzata per creare una trascrizione testuale attraverso programmi speech-to-text".



"Nessuno ascolterà le registrazioni audio temporanee, che verranno rapidamente eliminate dopo la trascrizione. Le trascrizioni vengono effettuate solo per le segnalazioni di comportamenti di disturbo nei canali vocali pubblici - la chat di gruppo è esclusa".

Stando alle parole degli sviluppatori, i giocatori non corrono insomma alcun rischio che la propria privacy venga violata, a patto di mantenere un comportamento corretto e rispettoso durante le partite. Tra l'altro, Blizzard stessa ha aggiunto che questa funzione, almeno per il momento, riguarderà esclusivamente i giocatori PC di alcune regioni.

Gli ultimi cambiamenti introdotti con la patch di metà stagione, inoltre, ha portato alla reintroduzione della mira assistita in Overwatch 2. Questa funzionalità, disponibile esclusivamente su console, era stata rimossa a causa delle lamentele da parte degli utenti su altre piattaforme, ma Blizzard ha ritenuto che fosse opportuno ripristinarla per non creare un gap troppo grande, in termini di skill, tra i membri della community.