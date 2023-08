Overwatch 2: il Review Bombing 'non è un'esperienza divertente', dichiara il director

Nell'arco dell'ultima settimana si sono fatte strada diverse notizie su quello che, senza mezzi termini, può essere definito come un fallimento per Blizzard: Overwatch 2 domina la Hall of Shame ed è per molti il peggior gioco su Steam, a distanza di poco tempo dal lancio del titolo in pompa magna sul client di Valve.

Intanto, però, il Reviw Boming di Overwatch 2 proverrebbe principalmente dai giocatori cinesi: che sia tutta colpa loro? La situazione venutasi a creare è correlata al divorzio tra Blizzard e Netease avvenuto non molto tempo fa, il quale ha creato numerose problematiche per gli utenti cinesi. Pur essendo quindi "limitato" ad una sola parte di platea videoludica, il caso delle recensioni negative di Overwatch 2 in massa è stato tutt'altro che positivo per la compagnia.

Overwatch 2 non ha affatto superato le più rosee aspettative di Blizzard; eppure, di recente, il director del progetto Aaron Keller ha voluto rilasciare una dichiarazione su quanto accaduto: "Abbiamo lanciato il gioco su Steam la scorsa settimana e, sebbene essere bombardati da recensioni negative non sia affatto un'esperienza divertente, è stato fantastico vedere molti nuovi giocatori che si sono avvicinati a Overwatch 2 per la prima volta". La compagnia sembrerebbe essere intenzionata a continuare il supporto sul lungo termine per il proprio prodotto, anche a fronte dei tentativi di risollevare il gioco con l'ingaggio di star del mondo cinematografico e non solo, come nel caso di John Cena.